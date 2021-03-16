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Общество

Коктейльные трубочки и одноразовую пластиковую посуду намерены запретить в России

Правительство России занимается разработкой запрета неперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко на форуме «Чистая страна». Об этом пишет ТАСС.

«Мы должны с вами запрещать применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься, это есть уже в практической работе правительства», - сказала Абрамченко.

Она подчеркнула, что к 2030 году необходимо добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов, что позволит вдвое сократить захоронение отходов и вдвое меньше использовать первичные ресурсы.

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