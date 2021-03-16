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Общество

Олег Мыслевич назвал самое знаковое событие в автоспорте Псковской области в 2021 году

Президент Федерации автоспорта Псковской области, глава комитета по мобильности Российской автомобильной федерации Олег Мыслевич в эфире ПАИ-live назвал самое знаковое событие в автоспорте Псковской области в этом году.

«На мой взгляд, самое знаковое событие в автоспорте Псковской области в этом году – это четвёртый этап чемпионата России по ралли, финальный этап чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» – ралли «Псков – 2021», – отметил гость эфира. Он добавил, что в этом году отмечается 20-летие «ралли Псков» и 10-летие – проекта «Трофей Александра Невского».

Планируется, что эта раллийная гонка пройдёт 29 июля – 1 августа в Псковском, Печорском, Палкинском районах.

«Звезды совпали, что «Трофей Александра Невского» будет проходить в год 800-летие святого князя Александра Невского, поэтому здесь наше мероприятие вписывается в программу празднования. Мы рассчитываем устроить яркий, хороший праздник для Пскова, для районов и вообще для всех спортсменов, которые к нам в течение 20 лет приезжали, готовим приглашения для спортсменов. Надеюсь, что к этому времени ограничения по коронавирусу будут сняты», – отметил Олег Мыслевич.

Он также подчеркнул, что Псковская область имеет достаточно удобное месторасположение для проведения ралли. «Ралли очень развито в прибалтийских странах, в постсоветском пространстве – это Эстония, Латвия, и многие спортсмены до пандемии принимали участие в наших соревнованиях, надеюсь, мы соберем лучших из лучших раллистов в конце июля в Пскове», – заключил Олег Мыслевич.  

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