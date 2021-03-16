В Петербурге хоккеист умер после попадания шайбы в голову

13:31, 16 марта 2021, ПАИ

Защитник петербургского МХК «Динамо» 19-летний Тимур Файзутдинов скончался после попадания шайбы в голову, сообщает 360tv.ru. Врачи не смогли его спасти.

«Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке», — говорится на сайте Молодежной хоккейной лиги «Динамо».

Спортсмен попал в реанимацию 12 марта. В этот день на 1/8 финала плей-офф МХЛ во время матча с «Локомотивом» шайба попала ему в голову. На видеокадрах со встречи видно, как хоккеист схватился за голову, а потом упал на лед. Файзутдинова экстренно госпитализировали в больницу Ярославля. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.