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Общество

Закон о «гаражной амнистии» принят во втором чтении

Законопроект о «гаражной амнистии» прошел второе чтение, сообщается на сайте Государственной Думы. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. «Принятие данных поправок коснется более чем трех с половиной миллионов наших граждан», — отметил он.

Речь идёт о гаражах, построенных до 30 декабря 2004 года, когда был введён в действие Градостроительный кодекс. Многие постройки были возведены еще в советское время. Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут и наследники, и те, кто купил гараж у первоначального владельца. В отношении таких объектов будет действовать упрощенный порядок оформления земельных участков.

Вячеслав Володин добавил, что ко второму чтению была одобрена поправка, распространяющая «амнистию» на земельные участки под «сваренными» металлическими (некапитальными) гаражами, если земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу.

 «Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими «на птичьих правах» и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению — продать или передать по наследству. Мы этот правовой пробел устраняем. Закон, который вступит в силу с 1 сентября, поможет им в упрощенном порядке стать полноценными собственниками», — отметил Вячеслав Володин.

В случае принятия закона в третьем, окончательном чтении он вступит в силу с 1 сентября 2021 года. За это время регионы и муниципалитеты успеют подготовиться. Как жителям Псковской области по упрощенной схеме получить право собственности на землю и сами объекты, читайте здесь >>>

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