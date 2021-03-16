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Общество

Порховский зооприют приглашает на «День добрых дел»

20 марта в Порхове в зооприюте «Добрый» состоится «День добрых дел», сообщили Псковскому агентству информации руководители пункта передержки бездомных животных.

В рамках мероприятия запланирована уборка территории, вольеров, кошачьего отделения и выгул собак. «Работы хватит для всех», - пообещали зоозащитники.

Также приют примет в дар крупы (рис, гречка, макароны), мясные продукты, древесный наполнитель, карабины, вертлюги, цепи, лежанки для кошек, моющие средства для пола и посуды, антибиотики.

С собой необходимо иметь рабочие перчатки, одежду и обувь.

Ворота приюта будут открыты для посетителей с 12:00.

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