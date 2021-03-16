Порховский зооприют приглашает на «День добрых дел»
20 марта в Порхове в зооприюте «Добрый» состоится «День добрых дел», сообщили Псковскому агентству информации руководители пункта передержки бездомных животных.
В рамках мероприятия запланирована уборка территории, вольеров, кошачьего отделения и выгул собак. «Работы хватит для всех», - пообещали зоозащитники.
Также приют примет в дар крупы (рис, гречка, макароны), мясные продукты, древесный наполнитель, карабины, вертлюги, цепи, лежанки для кошек, моющие средства для пола и посуды, антибиотики.
С собой необходимо иметь рабочие перчатки, одежду и обувь.
Ворота приюта будут открыты для посетителей с 12:00.