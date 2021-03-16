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Ударивший ножом знакомого великолучанин получил шесть лет тюрьмы

Шесть лет тюрьмы получил великолучанин, который напал на своего знакомого с ножом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

34-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, во время ссоры нанёс потерпевшему несколько ударов ножом в лицо и тело, а также ударил его по лицу и шее. Потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Суд учёл состояние здоровья подсудимого, который имеет инвалидность и хронические заболевания, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6,6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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