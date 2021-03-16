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Общество

10 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области

За вторую неделю марта подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области в ходе проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан выявили 19 административных правонарушений, изъято 10 единиц гражданского оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

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