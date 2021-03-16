Ночью и днём 17 марта в Псковской области будет идти дождь с мокрым снегом

14:49, 16 марта 2021, ПАИ

17 марта в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днём в большинстве районов небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром на дорогах гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области: ночью -5…0 градусов, днем +1…+6 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.