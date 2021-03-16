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Общество

Греция откроется для российских туристов 14 мая

Греция откроет границы для российских туристов 14 мая. Как сообщает «Интерфакс», для въезда в страну нужно будет соблюсти одно из трех условий – сделать прививку российской вакциной от COVID-19, иметь справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.

Директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу отметил, что с 14 мая для российских туристов перестанет действовать ограничение в 500 человек в неделю, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно. Также он сообщил, что в Греции быстро идет вакцинация и уже через два месяца будут точно привиты сотрудники туротрасли.

Эфстатиу подчеркнул, что в 2021 году Греция ожидает «хорошего притока» туристов из России.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис говорил о том, что въезжающим в страну туристам будут выборочно делать экспресс-тесты. Проверки профинансирует правительство Греции.

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