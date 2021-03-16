Псковская область присоединилась к всероссийской антифашистской акции

15:35, 16 марта 2021, ПАИ

Псковская область присоединилась к всероссийской акции, посвящённой памяти жертв палачей латышского легиона СС. Как сообщает газета «Островские вести», памятное мероприятие состоялось в парке Победы у обелиска освободителям города Острова и Островского района от немецко-фашистских захватчиков.

Руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев рассказал, что памятные акции пройдут в течение двух дней в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Московской и Калужской областях. Он отметил, что 16 марта в Латвии — День памяти легионеров СС. А начиная с 1994 года по центральным улицам Риги проходит марш легионеров. «В Латвии они все являются ветеранами войны, получают хорошие пенсии. В настоящее время еще 70 легионеров живет в Западной Европе. Почему в Острове проходит памятная акция, потому что именно здесь был разбит шестой корпус СС, – пояснил Александр Голышев. – В мире идет попустительство нацистам, сегодня фашизм не является запрещенной темой для многих стран. РВИО сделало прямое поручение своим региональным отделениям провести такие акции. Мы не против всего латышского народа, ни в коем случае, мы прекрасно знаем о латышской стрелковой дивизии, которая в рядах Красной Армии освобождала нашу Псковскую область. Но есть особые люди, поставившие себя вне нации, — это фашисты», – заключил Александр Голышев.

В память о тех, кто защищал и освобождал Псковскую землю, волонтеры Победы возложили цветы к обелиску освободителям.

Затем руководитель Островского отделения РВИО, директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Петр Гринчук рассказал о латышских дивизиях в составе Красной Армии, о тех, кто воевал в составе подразделений СС.

Руководитель регионального Фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев напомнил о зверствах латышских полицейских на юге Псковской области: «На территории Латвии был сформирован 41 полицейский батальон, это намного больше, чем в Эстонии и Литве. Первый полицейский батальон приехал совершать злодеяния на территории Псковской области уже в октябре 1941 года. Основные потери среди мирного населения в южной части области на их счету. Они нападали на села, разоряли, убивали мирных граждан. В 1943 году были сформированы две латышские дивизии СС. Понятно, что те, кто привык воевать с беззащитными людьми, столкнувшись весной 1944 года с кадровыми частями Красной Армии, стали нести большие потери. После мартовских боев 1944 года дивизии срочно сняли с фронта». Юрий Алексеев добавил, что именно в честь этих легионеров в Риге проходят марши. «В один из таких маршей наши русскоязычные люди, проживающие в Латвии, надели полосатую робу, протестуя против фашизма. Латвия разделена по этническому признаку. До сих пор многие латыши считают легионеров героями. С этим надо бороться, надо объяснять, кто такие легионеры, чем они «прославились», – уверен он.

Представитель руководства регионального движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина поблагодарила всех участников антифашистской акции. «Наши волонтеры понимают значение слова «фашизм». Они активно участвуют в патриотических акциях. Я уверена, что, когда они вырастут, будут рассказывать об этом своим детям и внукам, все им разъяснять», - сказала она.