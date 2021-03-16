0
15:14
Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым
14:49
Ночью и днём 17 марта в Псковской области будет идти дождь с мокрым снегом
13:51
В Псковской области ищут организатора кибергонок
13:17
Олег Мыслевич назвал самое знаковое событие в автоспорте Псковской области в 2021 году
13:07
Tele2 увеличила на 58% число базовых станций с поддержкой 4G в Псковской области
12:42
Псковский центр помощи аистам получил «Лохматого Оскара»
12:09
Сотрудники отделения «Почты России» в Дубраве-1 работают в здании без окон и дверей
Еще новости
Общество

Псковская область присоединилась к всероссийской антифашистской акции

Псковская область присоединилась к всероссийской акции, посвящённой памяти жертв палачей латышского легиона СС. Как сообщает газета «Островские вести», памятное мероприятие состоялось в парке Победы у обелиска освободителям города Острова и Островского района от немецко-фашистских захватчиков.

Руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев рассказал, что памятные акции пройдут в течение двух дней в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Московской и Калужской областях. Он отметил, что 16 марта в Латвии — День памяти легионеров СС. А начиная с 1994 года по центральным улицам Риги проходит марш легионеров. «В Латвии они все являются ветеранами войны, получают хорошие пенсии. В настоящее время еще 70 легионеров живет в Западной Европе. Почему в Острове проходит памятная акция, потому что именно здесь был разбит шестой корпус СС, пояснил Александр Голышев. – В мире идет попустительство нацистам, сегодня фашизм не является запрещенной темой для многих стран. РВИО сделало прямое поручение своим региональным отделениям провести такие акции. Мы не против всего латышского народа, ни в коем случае, мы прекрасно знаем о латышской стрелковой дивизии, которая в рядах Красной Армии освобождала нашу Псковскую область. Но есть особые люди, поставившие себя вне нации, — это фашисты», – заключил Александр Голышев.

В память о тех, кто защищал и освобождал Псковскую землю, волонтеры Победы возложили цветы к обелиску освободителям.

Затем руководитель Островского отделения РВИО, директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Петр Гринчук рассказал о латышских дивизиях в составе Красной Армии, о тех, кто воевал в составе подразделений СС.

Руководитель регионального Фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев напомнил о зверствах латышских полицейских на юге Псковской области: «На территории Латвии был сформирован 41 полицейский батальон, это намного больше, чем в Эстонии и Литве. Первый полицейский батальон приехал совершать злодеяния на территории Псковской области уже в октябре 1941 года. Основные потери среди мирного населения в южной части области на их счету. Они нападали на села, разоряли, убивали мирных граждан. В 1943 году были сформированы две латышские дивизии СС. Понятно, что те, кто привык воевать с беззащитными людьми, столкнувшись весной 1944 года с кадровыми частями Красной Армии, стали нести большие потери. После мартовских боев 1944 года дивизии срочно сняли с фронта». Юрий Алексеев добавил, что именно в честь этих легионеров в Риге проходят марши. «В один из таких маршей наши русскоязычные люди, проживающие в Латвии, надели полосатую робу, протестуя против фашизма. Латвия разделена по этническому признаку. До сих пор многие латыши считают легионеров героями. С этим надо бороться, надо объяснять, кто такие легионеры, чем они «прославились», уверен он.

Представитель руководства регионального движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина поблагодарила всех участников антифашистской акции. «Наши волонтеры понимают значение слова «фашизм». Они активно участвуют в патриотических акциях. Я уверена, что, когда они вырастут, будут рассказывать об этом своим детям и внукам, все им разъяснять», - сказала она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым
16 марта 2021
Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым
Ночью и днём 17 марта в Псковской области будет идти дождь с мокрым снегом
16 марта 2021
Ночью и днём 17 марта в Псковской области будет идти дождь с мокрым снегом
В Псковской области ищут организатора кибергонок
16 марта 2021
В Псковской области ищут организатора кибергонок
Олег Мыслевич назвал самое знаковое событие в автоспорте Псковской области в 2021 году
16 марта 2021
Олег Мыслевич назвал самое знаковое событие в автоспорте Псковской области в 2021 году
Tele2 увеличила на 58% число базовых станций с поддержкой 4G в Псковской области
16 марта 2021
Tele2 увеличила на 58% число базовых станций с поддержкой 4G в Псковской области
Псковский центр помощи аистам получил «Лохматого Оскара»
16 марта 2021
Псковский центр помощи аистам получил «Лохматого Оскара»
Сотрудники отделения «Почты России» в Дубраве-1 работают в здании без окон и дверей
16 марта 2021
Сотрудники отделения «Почты России» в Дубраве-1 работают в здании без окон и дверей
Псковский лингвист удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы РФ»
16 марта 2021
Псковский лингвист удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы РФ»

Идет загрузка...