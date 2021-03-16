Из-за долгов великолучанин чуть не лишился автомобиля

15:44, 16 марта 2021, ПАИ

Из-за долгов великолучанин чуть не лишился автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина долгое время не предпринимал должных мер по оплате задолженности более чем в 200 тысяч рублей. Сумма накопилась из-за неуплаты налоговых и кредитных платежей.

Судебный пристав ОСП г. Великие Луки вынес запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника и обратил взыскание на денежные средства должника.

В собственности у гражданина имеется автотранспортное средство с прицепом. Его описали, арестовали, а документы направили на принудительную реализацию. Узнав об этом, мужчина в кратчайший срок предпринял меры для погашения задолженности.

В результате все ограничительные меры сняты, арестованное имущество отозвано с реализации.