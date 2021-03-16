0
15:14
Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым
14:49
Ночью и днём 17 марта в Псковской области будет идти дождь с мокрым снегом
13:51
В Псковской области ищут организатора кибергонок
13:17
Олег Мыслевич назвал самое знаковое событие в автоспорте Псковской области в 2021 году
13:07
Tele2 увеличила на 58% число базовых станций с поддержкой 4G в Псковской области
12:42
Псковский центр помощи аистам получил «Лохматого Оскара»
12:09
Сотрудники отделения «Почты России» в Дубраве-1 работают в здании без окон и дверей
Еще новости
Общество

Из-за долгов великолучанин чуть не лишился автомобиля

Из-за долгов великолучанин чуть не лишился автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина долгое время не предпринимал должных мер по оплате задолженности более чем в 200 тысяч рублей. Сумма накопилась из-за неуплаты налоговых и кредитных платежей.

Судебный пристав ОСП г. Великие Луки вынес запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника и обратил взыскание на денежные средства должника.

В собственности у гражданина имеется автотранспортное средство с прицепом. Его описали, арестовали, а документы направили на принудительную реализацию. Узнав об этом, мужчина в кратчайший срок предпринял меры для погашения задолженности.

В результате все ограничительные меры сняты, арестованное имущество отозвано с реализации. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым
16 марта 2021
Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым
Ночью и днём 17 марта в Псковской области будет идти дождь с мокрым снегом
16 марта 2021
Ночью и днём 17 марта в Псковской области будет идти дождь с мокрым снегом
В Псковской области ищут организатора кибергонок
16 марта 2021
В Псковской области ищут организатора кибергонок
Олег Мыслевич назвал самое знаковое событие в автоспорте Псковской области в 2021 году
16 марта 2021
Олег Мыслевич назвал самое знаковое событие в автоспорте Псковской области в 2021 году
Tele2 увеличила на 58% число базовых станций с поддержкой 4G в Псковской области
16 марта 2021
Tele2 увеличила на 58% число базовых станций с поддержкой 4G в Псковской области
Псковский центр помощи аистам получил «Лохматого Оскара»
16 марта 2021
Псковский центр помощи аистам получил «Лохматого Оскара»
Сотрудники отделения «Почты России» в Дубраве-1 работают в здании без окон и дверей
16 марта 2021
Сотрудники отделения «Почты России» в Дубраве-1 работают в здании без окон и дверей
Псковский лингвист удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы РФ»
16 марта 2021
Псковский лингвист удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы РФ»

Идет загрузка...