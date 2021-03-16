Пскович рассказал о спасении провалившихся под лёд детей

15:57, 16 марта 2021, ПАИ

15 марта в Пскове мужчина вытащил из воды двух детей, которые провалились под лёд на реке Великой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову около 19:00. Двое мальчиков 10 и 11 лет решили прогуляться вблизи реки, а затем вышли на тонкий лед и провалились в воду.

В этот момент по берегу в сторону городского пляжа на велосипеде проезжал 41-летний Андрей Стругин. Он пришел на помощь оказавшимся в ледяной воде детям и сумел их по очереди вытащить на берег. Пскович помог выбраться из полыньи и гражданину, который тоже стал очевидцем произошедшего и помогал спасать ребят, рискуя собственной жизнью. Историю спасения снимали на камеру.

Андрей Стругин объяснил «Комсомольской правде в Пскове», что действовал по интуиции, времени на раздумья не было. «Я не один был, мне мужчина помогал, к сожалению, я его имя и фамилию не спросил», - добавил он. Также Андрей Стругин рассказал полицейским, что у него двое детей. И, по его словам, важно совместными усилиями уберечь подрастающее поколение от беды. Он пожелал, чтобы у других ребят никогда в жизни не было подобного горького опыта.

В полиции выразили благодарность земляку за проявленные им мужество и самоотверженность. По факту происшествия сейчас проводится проверка. По имеющимся сведениям, один из школьников с переохлаждением был доставлен в областную детскую больницу. Родителей этих детей могут привлечь к ответственности согласно статье 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» КоАП Российской Федерации. О произошедшем они узнали только от сотрудников полиции.

В подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову подчеркнули, что во избежание такого рода экстремальных ситуаций родителям нельзя оставлять детей без присмотра. Тем более в таком возрасте. Нужно знать, чем ребята занимаются в свободное время, организовывать их досуг, рассказывать о правилах соблюдения личной безопасности. На эту тему сотрудники ПДН регулярно проводят профилактические беседы в школах с участием учеников и преподавателей, постоянно обсуждают данную проблему в семьях.