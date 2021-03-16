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Общество

На 4,5 года в колонию отправится житель Псковского района за кражу и избиение

В Псковском районе местного жителя приговорили к 4,5 годам колонии за кражу и избиение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области в Telegram.

С 1 по 2 декабря 2018 года мужчина вместе с умственно отсталым подельником проникли в жилище и украли имущество на 13 тысяч рублей. Кроме того, в ночь на 2 января 2019 года в ходе конфликта с мужчиной пскович ударил его ногой в ребра, что вызвало разрыв левого легкого.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 3 статьи 158, части 1 статьи 111 УК РФ. Исследовав материалы уголовного дела, суд признал жителя Псковского района виновным в совершении указанных преступлений и по совокупности, с учетом неотбытой части наказания, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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