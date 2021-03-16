0
15:57
Пскович рассказал о спасении провалившихся под лёд детей
12:35
Полицейские Пскова установили личности школьников, сообщивших о заложенной бомбе
11:28
Более 100 детей эвакуировали из вечерней школы в Пскове после сообщения о бомбе
09:12
Мужчина пострадал при пожаре в Локнянском районе
20:55
В Стругокрасненском районе на опасном повороте водитель не справился с автомобилем
19:33
Ребёнок провалился под лёд Великой напротив областной больницы
19:34
В Пушкиногорском районе произошло два ДТП за день
Еще новости
Происшествия

За последние пять лет на псковских водоемах погибли 7 детей

За последние пять лет на водоемах Псковской области погибли 7 детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Два ребенка погибли в результате несчастного случая, три – при купании в необорудованных местах, еще два – в результате провала под лед водоемов. Основными причинами гибели были несоблюдение мер безопасности при нахождении на водоемах и недостаточный контроль родителей.

В МЧС обратили внимание, что в данный момент в аварийно-спасательную службу и областное управление МЧС ежедневно поступают сообщения о нахождении на льду водоемов людей, в том числе детей.

В ГИМС подчеркнули, что в связи с установившейся теплой погодой, на 4-5 градусов превышающей климатическую норму, ледовая обстановка на водоемах региона стала ухудшаться. Ледовый покров быстро становится менее прочным, и выход на лед небезопасен. Запреты выхода населения на лед введены в Пскове, Великих Луках, а также в Бежаницком, Великолукском, Дедовичском, Псковском районах. В МЧС напомнили, что 15 марта в Пскове удалось предотвратить гибель детей, провалившихся под лед на реке Великой в районе областной больницы. 

«Приближаются каникулы в детских образовательных учреждениях, и всем родителям необходимо усилить контроль за времяпрепровождением детей, располагать информацией о местонахождении ребенка в течение дня, планировать и организовывать досуг своих несовершеннолетних детей», добавили в МЧС. Обязательно следует провести с детьми разъяснительные беседы по безопасному поведению, в том числе во время прохождения весеннего половодья. Псковичам напомнили, что самый главный и решающий фактор в воспитании ребенка это личное поведение и образ жизни родителей.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Пскович рассказал о спасении провалившихся под лёд детей
16 марта 2021
Пскович рассказал о спасении провалившихся под лёд детей
Полицейские Пскова установили личности школьников, сообщивших о заложенной бомбе
16 марта 2021
Полицейские Пскова установили личности школьников, сообщивших о заложенной бомбе
Более 100 детей эвакуировали из вечерней школы в Пскове после сообщения о бомбе
16 марта 2021
Более 100 детей эвакуировали из вечерней школы в Пскове после сообщения о бомбе
Мужчина пострадал при пожаре в Локнянском районе
16 марта 2021
Мужчина пострадал при пожаре в Локнянском районе
В Стругокрасненском районе на опасном повороте водитель не справился с автомобилем
15 марта 2021
В Стругокрасненском районе на опасном повороте водитель не справился с автомобилем
Ребёнок провалился под лёд Великой напротив областной больницы
15 марта 2021
Ребёнок провалился под лёд Великой напротив областной больницы
В Пушкиногорском районе произошло два ДТП за день
14 марта 2021
В Пушкиногорском районе произошло два ДТП за день
Строительные материалы сгорели на складе в Пустошке
14 марта 2021
Строительные материалы сгорели на складе в Пустошке

Идет загрузка...