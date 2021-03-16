За последние пять лет на псковских водоемах погибли 7 детей

16:20, 16 марта 2021, ПАИ

За последние пять лет на водоемах Псковской области погибли 7 детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Два ребенка погибли в результате несчастного случая, три – при купании в необорудованных местах, еще два – в результате провала под лед водоемов. Основными причинами гибели были несоблюдение мер безопасности при нахождении на водоемах и недостаточный контроль родителей.

В МЧС обратили внимание, что в данный момент в аварийно-спасательную службу и областное управление МЧС ежедневно поступают сообщения о нахождении на льду водоемов людей, в том числе детей.

В ГИМС подчеркнули, что в связи с установившейся теплой погодой, на 4-5 градусов превышающей климатическую норму, ледовая обстановка на водоемах региона стала ухудшаться. Ледовый покров быстро становится менее прочным, и выход на лед небезопасен. Запреты выхода населения на лед введены в Пскове, Великих Луках, а также в Бежаницком, Великолукском, Дедовичском, Псковском районах. В МЧС напомнили, что 15 марта в Пскове удалось предотвратить гибель детей, провалившихся под лед на реке Великой в районе областной больницы.

«Приближаются каникулы в детских образовательных учреждениях, и всем родителям необходимо усилить контроль за времяпрепровождением детей, располагать информацией о местонахождении ребенка в течение дня, планировать и организовывать досуг своих несовершеннолетних детей», – добавили в МЧС. Обязательно следует провести с детьми разъяснительные беседы по безопасному поведению, в том числе во время прохождения весеннего половодья. Псковичам напомнили, что самый главный и решающий фактор в воспитании ребенка – это личное поведение и образ жизни родителей.