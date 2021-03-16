Глава Минэкономразвития поблагодарил Александра Козловского за совместную работу

16:35, 16 марта 2021, ПАИ

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников поблагодарил депутата Госдумы от Псковской области, члена комитета по экономической политике при парламенте Александра Козловского за конструктивную совместную работу в сфере совершенствования экономического законодательства Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе депутата.

Грамоту Александру Козловскому руководитель Минэкономразвития вручил во время заседания с членами комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству при Госдуме, которое состоялось 16 марта.

Встреча Максима Решетникова с членами профильного комитета прошла в рамках подготовки к рассмотрению отчета правительства РФ.