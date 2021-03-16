Глава Минэкономразвития поблагодарил Александра Козловского за совместную работу
Глава Министерства экономического развития Максим Решетников поблагодарил депутата Госдумы от Псковской области, члена комитета по экономической политике при парламенте Александра Козловского за конструктивную совместную работу в сфере совершенствования экономического законодательства Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе депутата.
Грамоту Александру Козловскому руководитель Минэкономразвития вручил во время заседания с членами комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству при Госдуме, которое состоялось 16 марта.
Встреча Максима Решетникова с членами профильного комитета прошла в рамках подготовки к рассмотрению отчета правительства РФ.