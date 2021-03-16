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В 70% случаев наркотики в Псковской области сбываются через закладки и тайники

В 70% случаев наркотики в регионе сбываются через закладки и тайники, то есть бесконтактно, сообщил в эфире ПАИ-live начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов. Об этом свидетельствует статистика по итогам 2019-2020 годов.

Сергей Титов уточнил, что из 1 814 наркопреступлений, которые были выявлены в Псковской области за 2020 год, 653 связаны с незаконным оборотом и сбытом наркотиков бесконтактным способом. 

«Руководством УМВД России по Псковской области в лице начальника регионального УМВД России Алексея Овсянникова принимались достаточно серьезные меры для укрепления подразделений, связанных с IT-технологиями, интернетом. Такие подразделения созданы и в уголовном розыске, и в экономической безопасности. Львиная доля общеуголовных преступлений, которые не связаны с незаконным оборотом наркотиков, – это телефонные мошенничества либо кражи денежных средств с банковских карт, из-за которых граждане несут финансовые потери», – рассказал Титов.

Сергей Титов отметил, что выявление тех, кто занимается сбытом наркотиков бесконтактным способом, «дело достаточно сложное и трудоемкое». «Чтобы провести определенные мероприятия, необходимо провести анализ банковских карт, перевода денежных средств и тому подобное. Это порядка 20-30 операций, которые необходимо установить в отношении лица, которое сбывает наркотические вещества бесконтактным способом», – пояснил Сергей Титов.

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