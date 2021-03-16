Титов: «Карьера» закладчика наркотиков в Псковской области заканчивается за 3-4 месяца

16:59, 16 марта 2021, ПАИ

«Карьера» рядового пехотинца наркомафии – «закладчика» – в Псковской области заканчивается за 3-4 месяца. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов.

«Никто не задумывается о том, почему на такой работе всегда есть свободные места, всегда есть потребность в закладчиках. Всё потому, что сотрудники органов внутренних дел регулярно изобличают этих людей и они отправляются в места лишения свободы», - отметил Сергей Титов.

По его словам, организаторы и администраторы интернет-магазинов хорошо знают психологию человека. «Если в основном у населения заработная плата – один-два раза в месяц, то здесь заработная плата приходит непосредственно за сделанную работу примерно раз в неделю. Многие думают: «Я поработаю, потом брошу». Могу сказать, что никто не бросает. Бросают, когда наступает ответственность, когда мы этих закладчиков задерживаем. И вот тогда осознание приходит в течение 5-7 минут после задержания», - констатировал Сергей Титов.