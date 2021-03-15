Псковская область вошла в список регионов с самыми дешевыми квартирами

17:02, 16 марта 2021, ПАИ

Псковская область вошла в список регионов с самым дешевым жильём. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчеты, сделанные в компании «ДомКлик», которая входит в экосистему «Сбера».

Средняя стоимость квартиры в новостройке в регионе составляет 1,85 млн рублей. Также доступное жильё на первичном рынке продается в Оренбургской (1,74 млн рублей), Ивановской (1,77 млн рублей) и Саратовской областях (1,96 млн рублей). В Смоленской области, Адыгее и Ставропольском крае купить квартиру на первичном рынке можно примерно за 2 млн рублей. В Чувашии и Брянской области минимальные цены на квадратные метры в новостройках начинаются от 2,1 млн рублей. Самые доступные варианты в новостройках продаются в Курганской области — там новую квартиру в среднем можно купить за 1,7 млн рублей.

Также Псковская область вошла в десятку регионов с самыми низкими ценами на вторичном рынке. В этот список также попали Челябинская, Брянская, Саратовская области и Кабардино-Балкария, Ингушетия, Владимирская и Курганская области, Калмыкия и Марий Эл.

Ранее сообщалось, что увеличился спрос на квартиры в спальных районах российских городов. По мнению экспертов, через 10 лет цены там вырастут заметнее, чем в центральных локациях.