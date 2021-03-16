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Общество

Более 4 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ за неделю

На прошедшей неделе в Псковской области выявили 4408 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 20,8%, в том числе в Пскове – на 28,8% (2525 случаев). Показатели ниже порогового уровня по региону на 27,9%, а в областном центре – выше на 34,3%. В Пскове эпидпорог превышен среди детей до двух лет – на 25%, 3-6 лет – на 23,8%, а также в категории от 15 лет – на 18,5%.

Число госпитализаций снизилось на 32,5%, госпитализированы 27 пациентов, что на 13 меньше, чем на прошлой неделе. Лабораторно обследованы на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 37 человек, проведены 428 исследований. Положительные находки составили 5,4% (2 - парагрипп, аденовирус).

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