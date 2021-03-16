Не все контейнерные площадки содержатся в надлежащем виде

17:50, 16 марта 2021, ПАИ

Сотрудники территориального отдела регоператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром» ежедневно проводят мониторинг состояния контейнерных площадок, отслеживают качество работы экипажей спецтехники, а также наличие крупногабаритных отходов и иного мусора на площадках. К сожалению, часто фиксируются факты ненадлежащего содержания мест накопления ТКО. Выявляются замусоренные площадки, когда под контейнерами и рядом с ними разбросан мелкий мусор – куски бумажной и картонной упаковки, пищевые остатки, фрагменты бытовых отходов и ветоши. Загрязненность площадки приводит к антисанитарии, негативно влияет на окружающую среду, нарушает экологические и санитарно-эпидемиологические требования.

Напомним, что за грязь и мусор на контейнерной площадке отвечает собственник либо организация, которая управляет многоквартирным домом, или орган местного самоуправления (если земельный участок под площадкой находится в муниципальной собственности). И в холодный, и в теплый период года контейнерная площадка должна быть подметена и убрана.

Региональный оператор осуществляет работу по бесперебойному вывозу ТКО с контейнерных площадок. Просыпавшийся из контейнеров мусор при осуществлении их выгрузки в обязательном порядке тщательно убирают экипажи спецтехники. Поддержание самой площадки в чистоте, ее санитарная очистка – обязанность владельца или управляющих организаций.