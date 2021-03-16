0
20:22
Грани разумного. Псковичи против цензуры в интернете
19:41
В Госдуме не прошёл законопроект, разрешающий усыпление животных
18:48
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды сотрудникам Главного управления МЧС
18:30
Телефон во время движения дополнительный отвлекающий момент для водителя
17:23
Единственную в мире лабораторию по производству природного кокаина выявили в Псковской области
16:48
В 70% случаев наркотики в Псковской области сбываются через закладки и тайники
15:14
Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым
Еще новости
Общество

Не все контейнерные площадки содержатся в надлежащем виде

Сотрудники территориального отдела регоператора по обращению с ТКО  - ООО «Экопром» ежедневно проводят мониторинг состояния контейнерных площадок, отслеживают качество работы экипажей спецтехники, а также наличие крупногабаритных отходов и иного мусора на площадках. К сожалению, часто фиксируются факты ненадлежащего содержания мест накопления ТКО. Выявляются замусоренные площадки, когда под контейнерами и рядом с ними разбросан мелкий мусор – куски бумажной и картонной упаковки, пищевые остатки, фрагменты бытовых отходов и ветоши. Загрязненность площадки приводит к антисанитарии, негативно влияет на окружающую среду, нарушает экологические и санитарно-эпидемиологические требования.    

Напомним, что за грязь и мусор на контейнерной площадке отвечает собственник либо организация, которая управляет многоквартирным домом, или орган местного самоуправления (если земельный участок под площадкой находится в муниципальной собственности). И в холодный, и в теплый период года контейнерная площадка должна быть подметена и убрана.

Региональный оператор осуществляет работу по бесперебойному вывозу ТКО с контейнерных площадок. Просыпавшийся из контейнеров мусор при осуществлении их выгрузки в обязательном порядке тщательно убирают экипажи спецтехники.  Поддержание самой площадки в чистоте, ее санитарная очистка  – обязанность владельца или управляющих организаций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Грани разумного. Псковичи против цензуры в интернете
16 марта 2021
Грани разумного. Псковичи против цензуры в интернете
В Госдуме не прошёл законопроект, разрешающий усыпление животных
16 марта 2021
В Госдуме не прошёл законопроект, разрешающий усыпление животных
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды сотрудникам Главного управления МЧС
16 марта 2021
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды сотрудникам Главного управления МЧС
Телефон во время движения дополнительный отвлекающий момент для водителя
16 марта 2021
Телефон во время движения дополнительный отвлекающий момент для водителя
Единственную в мире лабораторию по производству природного кокаина выявили в Псковской области
16 марта 2021
Единственную в мире лабораторию по производству природного кокаина выявили в Псковской области
В 70% случаев наркотики в Псковской области сбываются через закладки и тайники
16 марта 2021
В 70% случаев наркотики в Псковской области сбываются через закладки и тайники
Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым
16 марта 2021
Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым
Ночью и днём 17 марта в Псковской области будет идти дождь с мокрым снегом
16 марта 2021
Ночью и днём 17 марта в Псковской области будет идти дождь с мокрым снегом

Идет загрузка...