Продажа туров по России с кешбэком возобновится 18 марта

17:54, 16 марта 2021, ПАИ

Продажа туров по России с кешбэком возобновится 18 марта и продлится до 15 июня, пишет ТАСС.

Отправиться в путешествие можно будет с первого дня акции, при этом путешествие должно завершиться не позже 30 июня. С участниками акции можно будет ознакомиться на портале мирпутешествий.рф. Оплатить путешествие необходимо картой «Мир», возврат составит 20% с одной транзакции, но не более 20 тыс. рублей. Количество поездок не ограничено.

Третий этап программы туристического кешбэка за отдых в России будет включать и железнодорожные, и водные круизы продолжительностью не менее двух ночей (трех дней).