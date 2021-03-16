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Общество

Телефон во время движения дополнительный отвлекающий момент для водителя

Использовать телефон во время движения без системы hands free - нарушение ПДД. Фото city4people.ru

Наиболее частой причиной возникновения ДТП на дорогах является невнимательность водителя. И, как следствие, он вовремя может не заметить пешехода или другое транспортное средство, а это чревато серьёзными последствиями. В ряду факторов, которые могут отвлечь водителя от дорожной ситуации, не последнее место занимают телефонные звонки и использование мобильного телефона без соблюдения соответствующих правил. ГИБДД УМВД России по городу Пскову напомнила водителям о правилах дорожного движения.

Сегодня мобильный телефон является непременным атрибутом каждого человека и сопровождает его повсюду. Это касается и автолюбителей, которые большую часть своей жизни проводят за рулём. Нередко телефонный звонок застаёт их в машине. Как показала статистика, подавляющее большинство водителей, отвечая на звонок, берут в руку телефон и ведут переговоры в ходе движения.

Что касается законодательного регулирования звонков по телефону, то оно устанавливается правилами дорожного движения, а именно пунктом 2.7 ПДД. Там указывается перечень действий, которые запрещаются водителю во время движения автомобиля. В их числе и использование телефона, если он не оборудован специальным держателем, позволяющим разговаривать по нему дистанционно, не беря аппарат в руки. Причём речь идёт не только о телефонных переговорах, но и об использовании других функций (например, отправка или чтение СМС).

Административное наказание в виде штрафа в сумме 1500 рублей предусмотрено статьёй 12.36.1 КоАП за то, что водитель разговаривает по телефону, взяв его в руку, во время движения автомобиля.

ГИБДД УМВД России по городу Пскову напоминает, что при  телефонном общении, находясь за рулём автомашины, нужно использовать специальные гарнитуры, которые позволяют пользоваться телефоном, не беря его в руки. 

Надо всегда помнить, что, управляя транспортным средством, водитель должен полностью сконцентрироваться на дороге, не отвлекаясь ни на какие посторонние факторы.

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