Мужская команда ПсковГУ по баскетболу взяла серебро на XII областной спартакиаде вузов
В Великих Луках прошла XII областная спартакиада вузов. Мужская команда ПсковГУ по баскетболу взяла серебро.
В спортивных комплексах Великолукской государственной академии физической культуры и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии разыграли награды лучшие женские и мужские команды области.
Звание сильнейших студенческих баскетбольных дружин как у мужчин, так и у женщин подтвердили представители Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.
Серебряные награды у юношей Псковского государственного университета и девушек Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.
Третьим призёром соревнований среди команд юношей стала команда Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.