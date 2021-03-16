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Общество

Мужская команда ПсковГУ по баскетболу взяла серебро на XII областной спартакиаде вузов

Команда ПсковГУ по баскетболу заняла на Спартакиаде вузов второе место. Фото Ассоциации студенческого баскетбола

В Великих Луках прошла XII областная спартакиада вузов. Мужская команда ПсковГУ по баскетболу взяла серебро.

В спортивных комплексах Великолукской государственной академии физической культуры и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии разыграли награды лучшие женские и мужские команды области.

Звание сильнейших студенческих баскетбольных дружин как у мужчин, так и у женщин подтвердили представители Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Серебряные награды у юношей Псковского государственного университета и девушек Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

Третьим призёром соревнований среди команд юношей стала команда Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

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