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Общество

В Пушкиногорском районе установлены 33 новых евроконтейнера

Новые контейнеры для мусора появились в Пушкиногорье. Фото ООО Экопром

Региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «Экопром» осуществляет замену контейнеров для ТКО в Пушкиногорском районе. 33 новеньких пластиковых евроконтейнера на колёсиках, укомплектованных крышками и соответствующих требованиям СанПиН, установлены на оборудованных контейнерных площадках. Об этом ПАИ сообщил регоператор.

Отметим, что первая партия баков была выставлена на территории посёлка и района более двух лет назад, многие контейнеры пришли в негодность в процессе эксплуатации. Места для установки контейнеров для ТКО расположены в основном вдоль дорог, по которым проезжают многочисленные туристы и гости Пушкиногорья – одной из жемчужин Псковского края. Регоператор старается внести свою лепту в поддержание чистоты и порядка на этой особенной территории.

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