Из первых уст: радиостанция «Седьмое небо» поговорила с псковичом, спасшим провалившихся под лёд детей

20:41, 16 марта 2021, ПАИ

Радиостанция «Седьмое небо» поговорила с псковичом Андреем Михайловичем Стругиным, который вчера спас детей, провалившихся под лёд реки Великой.

– Я ехал на велосипеде. Был на прогулке. Очевидцы уже стояли и кричали пацанам, чтобы не гуляли там. Их предупреждали. И они в один момент рухнули под лёд. Один – поближе к берегу, а другой – подальше. А потом всё произошло автоматом. Я кинулся спасать. Кидал велосипед. Одного спас быстро. Со вторым было сложнее. Мне помог мужчина, который бросился к мальчишке в воду. Я схватил мальчика за руку, а Сергей оставался в холодной воде. У него свело от холода руки и ноги. Я помог ему выбраться. Правда, велосипед утонул. Но он не стоит человеческой жизни. И если вы найдёте Сергея, который помог мне, скажу вам спасибо большое, – рассказал Андрей.

Ведущие поблагодарили Андрея за проявленное мужество. У Андрея растёт дочка шести лет.