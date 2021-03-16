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Общество

В Пскове прошёл рейд по проверке масочного режима в общественном транспорте

Администрация Псковской области провела рейд по соблюдению масочного режима. Фото областной администрации

Рейд по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте Пскова провели во вторник, 16 марта, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.  Представители комитета проинспектировали несколько автобусов на различных маршрутах на предмет наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров, напоминали гражданам о требованиях, введенных в связи с пандемией коронавируса, и раздавали памятки о профилактике опасного заболевания.

Участники рейда убедились в том, что основная часть пассажиров соблюдает масочный режим. Те из них, кто на момент проверки находятся в салоне автобуса без маски, незамедлительно надевают ее.

Большинство пассажиров соблюдает масочный режим. Фото администрации Псковской области

«Подобные рейды проходят еженедельно. Необходимость в них достаточно высокая, потому что мы видим, что большое количество людей едут без масок в общественном транспорте. В случае отсутствия маски люди часто выходят из автобуса, либо с ними делится маской кто-нибудь из пассажиров. В редких случаях составляются протоколы об административном правонарушении. Но главная цель – объяснить людям целесообразность ношения маски и почему это важно», - отметил по окончании рейда председатель Комитета Борис Елкин.


Напомним, согласно требованиям Роспотребнадзора и Указу Губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», жители региона должны носить индивидуальные средства защиты в общественном транспорте.

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