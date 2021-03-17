Учащиеся Пыталовской школы виртуально побывали в концертном зале им. Чайковского

00:00, 17 марта 2021, ПАИ

12 марта учащиеся Пыталовской школы искусств со своими преподавателями провели занятие в Доме культуры. Об этом ПАИ сегодня рассказали сегодня корреспонденты районной газеты «Наша жизнь».

Ирина Олеговна Середа рассказала детям небольшую предысторию, а затем ребята «перенеслись» в концертный зал им. П. И. Чайковского и послушали сказку Джеймса Барри «Питер Пен» в исполнении актрисы Анны Большовой и академического симфонического оркестра Московской филармонии.