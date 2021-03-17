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Общество

Учащиеся Пыталовской школы виртуально побывали в концертном зале им. Чайковского

Пыталово и Москва виртуально сблизились. Фото газеты Наша жизнь

12 марта учащиеся Пыталовской школы искусств со своими преподавателями провели занятие в Доме культуры. Об этом ПАИ сегодня рассказали сегодня корреспонденты районной газеты «Наша жизнь».

Ирина Олеговна Середа рассказала детям небольшую предысторию, а затем ребята «перенеслись» в концертный зал им. П. И. Чайковского и послушали сказку Джеймса Барри «Питер Пен» в исполнении актрисы Анны Большовой и академического симфонического оркестра Московской филармонии.

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