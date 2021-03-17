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Общество

66 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области

В Псковской области зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусом, 89 пациентов выздоровело. В регионе умерли ещё три человека. Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Губернатор попросил псковичей беречь себя и внимательно наблюдать за своим здоровьем, а также за здоровьем своих близких. 

Всего в Псковской области зафиксировано 33 402 случая заболевания коронавирусом.

Официальная информация по коронавирусу по Псковской области

 

 

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