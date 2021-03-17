66 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области
В Псковской области зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусом, 89 пациентов выздоровело. В регионе умерли ещё три человека. Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Губернатор попросил псковичей беречь себя и внимательно наблюдать за своим здоровьем, а также за здоровьем своих близких.
Всего в Псковской области зафиксировано 33 402 случая заболевания коронавирусом.