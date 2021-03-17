Прибор для измерения антител к коронавирусу дома разрабатывают в России

07:43, 17 марта 2021, ПАИ

Российские ученые разрабатывают портативный прибор для определения наличия антител к коронавирусу в домашних условиях. Как сообщает газета «Известия», проектом занимаются ученые из центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» и межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Прибор будет представлять собой биосенсор с блоком-приставкой к смартфону, который сможет обрабатывать полученную информацию. По мнению разработчиков, система будет видеть антитела IgM и IgG и отличать их друг от друга.

Директор центра НТИ Владимир Нелюб рассказал, что прибор зафиксирует изменение электрической проводимости (сопротивления) при взаимодействии биочувствительного материала с белками-маркерами заболевания — антителами, вырабатываемыми организмом при инфицировании коронавирусом.

Ведущий инженер межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» Иван Комаров уточнил, что в качестве биочувствительного материла ученые используют аптамеры — короткие, искусственно синтезированные кусочки ДНК или РНК, которые специфически взаимодействуют с маркерами заболевания.

Внешне устройство будет схоже с глюкометром. На сенсор в специальное «окошко» нужно будет поместить каплю крови (например, проколов палец), и через 2-3 минуты на экране отобразится уровень антител к SARS-CoV-2.