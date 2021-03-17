В регионах обсуждают введение обязательной стерилизации питомцев

08:10, 17 марта 2021, ПАИ

Власти регионов России поддержали предложение изменить закон об ответственном обращении с животными и прописать в нём обязанность по стерилизации домашних собак. Об этом сообщает газета «Известия».

С инициативой выступила мэрия Улан-Удэ. Власти столицы Бурятии предлагают также ввести налог на содержание собак и обязать получать согласие 75% соседей на содержание крупных собак. Также авторы инициативы считают необходимым ввести запрет на кормление бездомных животных, предписать юрлицам закрывать свои мусорные баки и ввести разрешения на приобретение и содержание собаки свыше 25 см в холке.

Обязательную регистрацию домашних животных хозяевами поддержали в Нижнем Новгороде, Казани и Калининграде. Появление сбора на собак считают нужным в Магадане. В Калининграде согласились с необходимостью введения налога и стерилизации. В Перми одобряют закрепление ответственности за создание препятствий отлову бездомных животных и введение стерилизации. За последнюю меру выступают также в Мурманске, Ульяновске и Самаре.

Результаты опроса мэрия Улан-Удэ направила главе республики Бурятии Алексею Цыденову с просьбой создать рабочую группу по решению проблемы.