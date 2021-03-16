Поджог стал причиной пожара в Великих Луках

09:14, 17 марта 2021, ПАИ

В Великих Луках поджог стал причиной пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

16 марта в 20:50 на улице Золотковской в Великих Луках в дровянике огнём повреждены стены и кровля, а также три кубических метра дров, в бане огнём повреждена стена. Причиной произошедшего стал поджог. Пожарным удалось спасти от огня дом и баню.

В этот же день в 12:59 на улице Больничной в Великих Луках в неэксплуатируемом здании сгорел мусор. Причиной стало неосторожное обращение с огнём бездомного.

Неосторожное обращение с огнём также привело к горению мусора на Октябрьском проспекте в Великих Луках.