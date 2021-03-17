Печное оборудование заменила администрация Островского района у местного жителя после вмешательства прокуратуры

09:25, 17 марта 2021, ПАИ

В Островском районе у местного жителя заменили печное оборудование в доме после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Мужчина, являющийся нанимателем муниципального жилого помещения, обратился к главе Островского района с заявлением о проведении ремонта печного оборудования. Но печку так и не привели в порядок.

Межрайонный прокурор внес в адрес главы Островского района представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, проведены необходимые работы по перекладке печи, отметили в ведомстве.