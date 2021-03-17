Россияне хотят отменить ЕГЭ и вернуть смертную казнь

09:47, 17 марта 2021, ПАИ

Россияне хотели бы отменить мораторий на смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, а также уменьшить налоги. Такие даннные следуют из опроса ВЦИОМ.

Если бы опрошенные граждане были на месте советника президента, то из всех правил и законов современной России они посоветовали бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст (14%), уменьшить налоги и изменить налоговую систему (6%), поменять Конституцию и вернуть предыдущую ее версию (3%), отменить мораторий на смертную казнь (2%). При этом более половины (53%) назвали другое, а 63% затруднились ответить.

По мнению опрошенных, России необходимо принять законы, ужесточающие наказания за взяточничество (7%), направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%), а также закон о домашнем насилии (2%). Кроме этого, 36% назвали другое, а 54% затруднились ответить.