Полтонны итальянского яичного белка не пропустили через границу в Пыталовском районе

09:59, 17 марта 2021, ПАИ

На российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП «Убылинка» Пыталовского района сотрудники управления Россельхознадзора запретили к ввозу полтонны сухого яичного белка. Его везли из итальянского региона Венето в адрес занимающегося оптовой торговлей пищевыми ингредиентами петербургского предприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Выяснилось, что на втором листе ветеринарного сертификата отсутствовала информация о номерах сертификата и его листов, а пункт 4 «таблица использования доэкспортных сертификатов» был зачеркнут и не заверен подписью должностного лица уполномоченного органа Европейского союза, выдавшего сертификат.

Ввоз более 500 килограммов яичного белка на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза, отметили в ведомстве.