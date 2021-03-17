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Общество

Полтонны итальянского яичного белка не пропустили через границу в Пыталовском районе

На российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП «Убылинка» Пыталовского района сотрудники управления Россельхознадзора запретили к ввозу полтонны сухого яичного белка. Его везли из итальянского региона Венето в адрес занимающегося оптовой торговлей пищевыми ингредиентами петербургского предприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления  Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Выяснилось, что на втором листе ветеринарного сертификата отсутствовала информация о номерах сертификата и его листов, а пункт 4 «таблица использования доэкспортных сертификатов» был зачеркнут и не заверен подписью должностного лица уполномоченного органа Европейского союза, выдавшего сертификат.

Ввоз более 500 килограммов яичного белка на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза, отметили в ведомстве.

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