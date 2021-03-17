Безработные псковичи фиктивно регистрируют в своих квартирах иностранцев

10:01, 17 марта 2021, ПАИ

В Пскове в квартире дома на улице Металлистов безработная псковичка фиктивно зарегистрировала пятерых граждан Таджикистана. Женщина дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Еще одного гражданина Таджикистана в квартире дома на улице Коммунальной в Пскове фиктивно зарегистрировал 36-летний безработный горожанин. Трех граждан Белоруссии фиктивно зарегистрировали жители Бежаниц, Острова и Великолукского района. По данным фактам проводятся проверки.

В доме в деревне Черпесса Великолукского района безработная великолучанка осуществила фиктивную регистрацию трех российских граждан. Еще одну гражданку Российской Федерации фиктивно зарегистрировала в Гдовском районе местная жительница.