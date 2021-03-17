Гдовские спасатели помогли трём рыбакам, заблудившимся на Чудском озере

10:06, 17 марта 2021, ПАИ

Спасатели оказали помощь рыбакам, которые заблудились на Чудском озере в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

16 марта в 18:30 в дежурную смену поисково-спасательного отряда города Гдова поступили сразу два сообщения о том, что на акватории Чудского озера рыбаки в условиях недостаточной видимости не могут определить свое местоположение и самостоятельно выйти к берегу.

Один мужчина заблудился в районе деревни Ветвеник, двое других – вблизи Синьковщины. Поэтому на поиски потерявшихся были направлены дежурная и резервная группы Гдовского поисково-спасательного отряда на автомобилях и катерах на воздушной подушке.

65-летний рыбак в 19:15 вышел к берегу самостоятельно. А 73-летний и 68-летний мужчины в 19:55 пришли на звуковые сигналы, которые подавали спасатели. Медицинская помощь потерявшимся не потребовалась, их состояние было удовлетворительным.

В МЧС напомнили, что перед выходом на зимнюю рыбалку необходимо зарядить мобильный телефон, предупредить о своем маршруте близких и знакомых. Также необходимо узнать прогноз погоды, обратить внимание на возможность выпадения снега, образования тумана. При первых же признаках ухудшения погодных условий нужно быстро направиться к берегу.