Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

10:10, 17 марта 2021, ПАИ

В России младенческая смертность достигла исторического минимума, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Михаила Мурашко.

По его словам, в 2020 году младенческая смертность в России оказалась на 8,5 % ниже ожидаемой и достигла исторического минимума. Сейчас показатель младенческой смертности составляет 4,5 промилле.

По данным Росстата, в январе 2021 года умерли 538 младенцев. Это на 1,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2020 года младенческая смертность снизилась на 12 %. Максимальное снижение по данному показателю было зафиксировано в Северо-Западном федеральном округе.