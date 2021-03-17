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Общество

Маткапитал можно будет направить на погашение военной ипотеки

Правительство РФ закрепило возможность погашения военной ипотеки за счёт маткапитала. Постановление о корректировке Правил направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий опубликовано на сайте кабмина.

В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей», маткапитал можно будет направлять на оплату первоначального взноса по военной ипотеке, основного долга и процентов.

С 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке – после рождения ребёнка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.  С 2021 года размер маткапитала составляет 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля – на второго. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

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