Названы симптомы развития тромбов

10:44, 17 марта 2021, ПАИ

Британские врачи назвали основные симптомы, свидетельствующие о развитии тромбов, сообщает издание Express.

По словам специалистов, сгустки крови чаще всего образуются в ногах, а одним из наиболее распространенных признаков тромбоза остается отек ног.

«В ногах может усиливаться зуд, кожа приобретает красный или синий оттенок», – отметили медики. Далее, по мере развития тромбоза, зуд перерастает в боль, а если сгусток находится в области голени, то у человека могут возникнуть спазмы.

Если тромб по сосудистой системе переместился в лёгкие, то у пациента наблюдается затрудненное дыхание, сильный кашель, боль в груди и головокружение. В этом случае специалисты рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью.