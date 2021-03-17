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По факту ложного сообщения о готовящемся теракте в псковской школе возбуждено уголовное дело
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Общество

По факту ложного сообщения о готовящемся теракте в псковской школе возбуждено уголовное дело

По факту ложного сообщения школьников о заложенной взрывчатке в псковской школе возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

16 марта около 10:00 в одно из учебных заведений областного центра поступил анонимный телефонный звонок о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. На место происшествия прибыли сотрудники УМВД России по Пскову, представители МЧС, управления Росгвардии по Псковской области. Была блокирована прилегающая территория, из школы эвакуировали 117 человек. В итоге информация о готовящемся теракте не подтвердилась.

Звонившим оказался 14-летний школьник из города Дно. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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