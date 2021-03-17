Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая

12:16, 17 марта 2021, ПАИ

Очередной Праздник псковского пирога состоится 15 мая, рассказала в эфире ПАИ-live одна из организаторов мероприятия Ольга Банникова.

Ранее сообщалось, что Праздник псковского пирога впервые получил государственную поддержку в финансировании благодаря победе в первом конкурсе президентских грантов. На реализацию проекта областного союза туриндустрии Фонд президентских грантов предоставил грант в размере 499 тысяч 822 рублей.

«Одна бы я это не затеяла, - отметила Ольга Банникова. - У нас есть целая команда организаторов, которые изначально решили этот праздник проводить. Несколько лет мы его проводили и в том году решили, что попробуем подать на грант, поскольку до того мы делали всё своими силами, никакого финансирования, кроме собственных возможностей, не было, поэтому и праздник был небольшого формата. Всем нравилось, мне кажется, пироги вообще все любят. Вот поэтому и решили подать на грант. Это было еще до вступления карантина в силу, зимой 2020-го. В итоге в том году, к сожалению, не получилось праздник провести. В этом году, надеюсь, всё получится. Но мы, конечно, продумываем два варианта. В любом случае очная часть будет. Всё в онлайн мы точно не перенесем, потому что невозможно все пироги перевести в онлайн».

По словам Ольги Банниковой, если в середине мая еще будут какие-то ограничения относительно коронавируса, тогда на праздник будут «водить небольшие экскурсии». «Будем кормить в кафе. У нас каждый год много партнерских кафе, и, думаю, в этом году тоже будут. Сейчас люди с большой благодарностью откликаются на любые мероприятия в любом формате, потому что все очень соскучились по общению, развлечениям, веселью», - заметила организатор.

«Грант на проведение праздника получил Псковский областной союз туриндустрии. Это, прежде всего, Светлана Баранова, Андрей Филатов, а я отвечаю за организационную часть. Что касается гранта, то нам очень помог городской комитет по приграничному сотрудничеству и туризму, они очень активно участвовали, помогали и подсказывали, потому что получить грант - особое искусство. Нужно знать все тонкости. И, соответственно, выполнить все обязательства по гранту, нужно очень внимательно с этим работать. Деньги просто так не дают, надо, чтобы все было хорошо», - добавила Ольга Банникова.

Традиция проведения Праздника псковского пирога появилась в 2016 году как общественная инициатива. Тогда её поддержали Псковский областной союз туриндустрии и Псковское агентство информации.