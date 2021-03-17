Нескучный досуг: инженерно-техническому творчеству обучаются псковские школьники

18:34, 17 марта 2021, ПАИ

Досуговый центр «Юный техник» не раз становился победителем президентских грантов. В центре активно проводятся занятия для детей по физике, астрономии и робототехнике. Как зародился центр, чем живет и чему могут научиться дети, посещая «Юный техник», рассказал один из руководителей досугового центра Владимир Колпаков.

Как появился «Юный техник»

«В 2015 году мы с Алексеем Гиацинтовым [директор центра «Юный техник» - ПАИ ] объединились, - рассказал Владимир Колпаков. – Его финансы и мои педагогические умения позволили открыть этот центр, закупить робототехнику, набрать группу и вести занятия».

В следующем году центру посоветовали принять участие в грантах и открыть некоммерческий сектор.

«С центром молодежного инновационного творчества «Юный техник» мы уже пять президентских грантов взыграли, - отметил Владимир Колпаков. – Первый на 500 тысяч, остальные четыре почти по три миллиона рублей каждый».

Сейчас центр подал заявку на ещё один грант, который охватывает не только территорию Псковской области, но и Новосибирск, Иркутск, Москву и Санкт-Петербург, где грант уже почти на 10 млн рублей.

Занятия для детей

Шесть педагогов центра обучают детей робототехнике, физике, а также астрономии. В частности, три педагога занимаются с самыми маленькими посетителями центра. Самый младший возраст детей от 5,5 лет.

Кроме того, проводятся соревнования и фестиваль инженерно-технического творчества «Робо», одним из организаторов которых является «Юный техник».

«Мы проводим также «Дни открытой астрономии», - рассказал руководитель центра. – Когда у нас стало больше возможностей мы стали проводить большие астрономические форумы на Соколихе». В рамках форума в первую половину дня проходят авиамодельные соревнования, а во второй – лекции по астрономии и наблюдения.

Часть наборов для занятий была закуплена по первому гранту. С одной коробочкой в течение года работают два человека в команде. Младшие группы занимаются с наборами LEGO Wedo, а старшие – с LEGO Mindstorms. Такие наборы используют для привлечения детей, и с каждым годом ребёнок получает наборы сложнее, чтобы не утратить интерес.

Всего за время существование центра обучение прошли более тысячи детей.

«Мы готовы обучить 500 человек в год, у нас есть педагоги и помещения, - отметил спикер. – У нас не просто короткие мастер-классы, а именно курс на весь год, и возможность участия в соревнованиях».

Радиоуправляемый самолет и оружие своими руками

В рамках направления «Моделирование и прототипирование» дети постарше могут сделать самолёты, начиная от простейших, постепенно доходя до радиоуправляемых моделей, а также «оружие», которое стреляет канцелярскими резинками. На станке делаются заготовки, после чего дети самостоятельно шлифуют, красят, клеят и доводят «оружие» до ума, получая модель, которую можно забрать домой.

«На станке детали получаются за пару минут, - отметил Владимир Колпаков. – Поскольку вручную запчасти вырезать неудобно».

Мастерская «Юного техника»

Благодаря гранту центр «Юный техник» смог себе позволить лазерный станок стоимостью почти 600 тысяч рублей. На компьютере делается файл, который загружается в станок, после чего вырезается фигура из стекла или дерева.

«На этом станке мы делаем заготовки для наших занятий, делаем награды для мероприятий, соревнований», - рассказал руководитель центра.

Во время разгара пандемии псковские мейкеры совместно с досуговым научно-техническим центром «Юный техник» сделали и раздали более 1600 защитных экранов при поддержке завода «Титан-Полимер», который предоставил материалы бесплатно.

«Прозрачные части экранов мы резали у себя на станке сами, - рассказал Владимир Колпаков. – Мейкеры печатали на 3D-принтере сами крепления, переходники для фильтров».

Оборудование для работы центра

Чтобы не зависеть только от грантов, центр проводит в основном платные занятия. Но благодаря грантам удаётся закупать оборудование, которое позволяет проводить бесплатные мероприятия. Например, предыдущий грант позволил закупить большой мобильный планетарий, ребята могут посмотреть фильмы по астрономии.

В рамках заложенного гранта центр приобретет восемь фильмов на общую сумму 200 тысяч рублей.

Телескоп был куплен по предыдущему гранту за 170 тысяч. Он автоматически наводится на небесные объекты, и следит за ними, пока есть питание.

«У этого телескопа есть автоматическое ведение объекта, и он крутится с той же скоростью, что и вращается Земля, поэтому объект всегда остается в одном и том же месте в кадре». – отметил Владимир Колпаков.

По предыдущему гранту «Небо зовет» был куплен небольшой солнечный телескоп, который позволяет смотреть на солнце без опасности для зрения. С ним можно устраивать дневные наблюдения, дневные демонстрации.

24 апреля состоится «Библионочь» в Псковской областной научной библиотеке, в рамках которой «Юный техник» с 16:00 до 21:00 часа будет показывать фильмы об астрономии.