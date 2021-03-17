0
19:10
Дело 66-летней жительницы Локни об убийстве направлено в прокуратуру
18:56
Питерский кот Брысь побывал в Пскове
18:34
Не всегда долги уходят по наследству, или как в Великих Луках проиграл Сбербанк
18:34
Нескучный досуг: инженерно-техническому творчеству обучаются псковские школьники
17:40
Какие препараты могут использовать псковичи от сезонной аллергии
17:32
Штрафы для уклонистов повысят в несколько раз
17:12
Псковские водители уже получают штрафы за проезд автомобиля за стоп-линию
Еще новости
Общество

Нескучный досуг: инженерно-техническому творчеству обучаются псковские школьники

Владимир Колпаков. Фото Андрея Степанова

Досуговый центр «Юный техник» не раз становился победителем президентских грантов. В центре активно проводятся занятия для детей по физике, астрономии и робототехнике. Как зародился центр, чем  живет и чему могут научиться дети, посещая «Юный техник», рассказал один из руководителей досугового центра Владимир Колпаков.

Как появился «Юный техник»

«В 2015 году мы с Алексеем Гиацинтовым [директор центра «Юный техник» - ПАИ ] объединились, - рассказал Владимир Колпаков. – Его финансы и мои педагогические умения позволили открыть этот центр, закупить робототехнику, набрать группу и вести занятия».

В следующем году центру посоветовали принять участие в грантах и открыть некоммерческий сектор.

«С центром молодежного инновационного творчества «Юный техник» мы уже пять президентских грантов взыграли, - отметил Владимир Колпаков. – Первый на 500 тысяч, остальные четыре почти по три миллиона рублей каждый».

Сейчас центр подал заявку на ещё один грант, который охватывает не только территорию Псковской области, но и Новосибирск, Иркутск, Москву и Санкт-Петербург, где грант уже почти на 10 млн рублей.

Фото Андрея Степанова

Занятия для детей

Шесть педагогов центра обучают детей робототехнике, физике, а также астрономии. В частности, три педагога занимаются с самыми маленькими посетителями центра. Самый младший возраст детей от 5,5  лет. 

Кроме того, проводятся соревнования и фестиваль инженерно-технического творчества «Робо», одним из организаторов которых является «Юный техник».  

«Мы проводим также «Дни открытой астрономии», - рассказал руководитель центра. – Когда у нас стало больше возможностей мы стали проводить большие астрономические форумы на Соколихе». В рамках форума в первую половину дня проходят авиамодельные соревнования, а во второй – лекции по астрономии и наблюдения.

Часть наборов для занятий  была закуплена по первому гранту. С одной коробочкой в течение года работают два человека в команде. Младшие группы занимаются с наборами LEGO Wedo, а старшие – с LEGO Mindstorms. Такие наборы используют для привлечения детей, и с каждым годом ребёнок получает наборы сложнее, чтобы не утратить интерес.

Фото Андрея Степанова

Всего за время существование центра обучение прошли более тысячи детей.

«Мы готовы обучить 500 человек в год, у нас есть педагоги и помещения, - отметил спикер. – У нас не просто короткие мастер-классы, а именно курс на весь год, и возможность участия в соревнованиях».

Фото Андрея Степанова

Радиоуправляемый самолет и оружие своими руками

В рамках направления «Моделирование и прототипирование» дети постарше могут сделать самолёты, начиная от простейших, постепенно доходя до радиоуправляемых моделей, а также «оружие», которое стреляет канцелярскими резинками. На станке делаются заготовки, после чего дети самостоятельно шлифуют, красят, клеят и доводят «оружие» до ума, получая модель, которую можно забрать домой.

Фото Андрея Степанова

«На станке детали получаются за пару минут, - отметил Владимир Колпаков. – Поскольку вручную запчасти вырезать неудобно».

Фото Андрея Степанова

Мастерская «Юного техника»

Благодаря гранту центр «Юный техник» смог себе позволить лазерный станок стоимостью почти 600 тысяч рублей. На компьютере делается файл, который загружается в станок, после чего вырезается фигура из стекла или дерева.

«На этом станке мы делаем заготовки для наших занятий, делаем награды для мероприятий, соревнований», - рассказал руководитель центра.

Во время разгара пандемии псковские мейкеры совместно с досуговым научно-техническим центром «Юный техник» сделали и раздали более 1600 защитных экранов при поддержке завода «Титан-Полимер», который предоставил материалы бесплатно.

«Прозрачные части экранов мы резали у себя на станке сами, - рассказал Владимир Колпаков. – Мейкеры печатали на 3D-принтере сами крепления, переходники для фильтров».

Оборудование для работы центра

Чтобы не зависеть только от грантов, центр проводит в основном платные занятия. Но благодаря грантам удаётся закупать оборудование, которое позволяет проводить бесплатные мероприятия.  Например, предыдущий грант позволил закупить большой мобильный планетарий,  ребята могут посмотреть фильмы по астрономии.

В рамках заложенного гранта центр приобретет восемь фильмов на общую сумму 200 тысяч рублей.

Телескоп был куплен по предыдущему гранту за 170 тысяч. Он автоматически наводится на небесные объекты, и следит за ними, пока есть питание.

«У этого телескопа есть автоматическое ведение объекта, и он крутится с той же скоростью, что и вращается Земля, поэтому объект всегда остается в одном и том же месте в кадре». – отметил Владимир Колпаков.

По предыдущему гранту «Небо зовет» был куплен небольшой солнечный телескоп, который позволяет смотреть на солнце без опасности для зрения. С ним можно устраивать дневные наблюдения, дневные демонстрации.

24 апреля состоится «Библионочь» в Псковской областной научной библиотеке, в рамках которой «Юный техник» с 16:00 до 21:00 часа будет показывать фильмы об астрономии.

Наталья Оглоблина
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Бывали ли вы в Крыму?
Проголосовать >>>

Дело 66-летней жительницы Локни об убийстве направлено в прокуратуру
17 марта 2021
Дело 66-летней жительницы Локни об убийстве направлено в прокуратуру
Питерский кот Брысь побывал в Пскове
17 марта 2021
Питерский кот Брысь побывал в Пскове
Не всегда долги уходят по наследству, или как в Великих Луках проиграл Сбербанк
17 марта 2021
Не всегда долги уходят по наследству, или как в Великих Луках проиграл Сбербанк
Какие препараты могут использовать псковичи от сезонной аллергии
17 марта 2021
Какие препараты могут использовать псковичи от сезонной аллергии
Штрафы для уклонистов повысят в несколько раз
17 марта 2021
Штрафы для уклонистов повысят в несколько раз
Псковские водители уже получают штрафы за проезд автомобиля за стоп-линию
17 марта 2021
Псковские водители уже получают штрафы за проезд автомобиля за стоп-линию
Сезон поллинации деревьев начался в Псковской области
17 марта 2021
Сезон поллинации деревьев начался в Псковской области
Как предотвратить атаку аллергии – ПАИ-live с Ольгой Слепиковской
17 марта 2021
Как предотвратить атаку аллергии – ПАИ-live с Ольгой Слепиковской

Идет загрузка...