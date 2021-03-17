Почти 20 псковских семей получат социальную выплату на приобретение жилья

12:29, 17 марта 2021, ПАИ

Социальную выплату на приобретение жилья получат 19 семей из Псковской области в течение недели. Об этом сообщила представитель социальной защиты региона во время личного приёма граждан губернатором Михаилом Ведерниковым 17 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Пскович Виталий Смирнов обратился к губернатору по вопросу предоставления его семье субсидии на приобретение жилого помещения в рамках областной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей области».

«12 лет назад была программа «Молодая семья», было двое детей, мы вступили в эту программу, - рассказал пскович. – Накопили капитал, нужно было менять условия жилья, взяли ипотеку, платили».

Михаил Ведерников отметил, что с прошлого года динамика по этой программе пошла неплохая, субсидию получили 10-11 человек.