Жительница села Велье попросила губернатора помочь с улучшением жилищных условий

12:40, 17 марта 2021, ПАИ

Жительница села Велье Пушкиногорского района попросила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова помочь улучшить жилищные условия. Приём заявительницы проводился в режиме видео-конференц-связи 17 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Женщина обратилась с просьбой оказать содействие в определении границ территории объектов культурного наследия, расположенных в селе Велье, для получения разрешения на реконструкцию жилого дома, принадлежащего ее многодетной семье. По её словам, компетентные органы прислали отказ о пристройке.

Михаил Ведерников пояснил, что на данной территории большая охранная зона из-за неопределения двух объектов.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик заметил, что такие случаи происходят. По его словам, 30 апреля будет подписан приказ о выделении границ, и тогда защита будет снята. После этого семья сможет сделать пристройку.

«Устроит такое решение?» - спросил губернатор у заявительницы. Она ответила утвердительно.