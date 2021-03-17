Проблему газификации многоквартирных домов в Дно решат в следующем году

12:44, 17 марта 2021, ПАИ

В Дно в следующем году решат проблему газификации многоквартирных домов. Об этом стало известно во время личного приёма граждан губернатором 17 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Местная жительница Маргарита Богачёва обратилась к главе региона по вопросу газификации многоквартирных домов № 4, 6, 8, 10 на улице Урицкого и домов № 11/2 и 13 на улице Советской.

«Мы завалены дровами, никакого благоустройства нет, проблема стоит острая», - отметила жительница Дно.

Вице-губернатор Василий Осипов отметил, что в этом году будет разыгран контракт и начнётся строительство. До середины 2022 года дома будут подключены к газу.

«Как показывает практика, газификация очень длительный процесс», - заметил Осипов.

Глава региона призвал ускорить процесс и взял этот вопрос на контроль.