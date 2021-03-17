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Общество

Псковские школьники пригласили крымчан на «Весёлые старты»

Ученики Псковской инженерно-лингвистической гимназии пригласили крымских школьников посоревноваться в скорости и ловкости. Как сообщается на сайте учебного заведения, в День воссоединения Крыма с Россией пройдут «Весёлые старты». 

«Мы предлагаем вам провести онлайн соревнования между школами. Расстояние для нас в век скоростного интернета – не помеха», - обратились псковские школьники к крымчанам.

Мероприятие состоится 18 марта в 14:00. В соревнованиях также примут участие ученики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44 имени Героя Российской Федерации Алиме Абденановой» города Симферополя (Республика Крым).

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