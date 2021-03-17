На 40 метров в сторону от Ольгинского моста перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове

12:48, 17 марта 2021, ПАИ

На 40 метров в сторону от Ольгинского моста перенесут Анастасиевскую часовню в 2021 или в 2022 году. Об этом сообщил директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в ответ на беспокойство псковички Анны Анискиной, пришедшей на прием граждан к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

«Меня очень беспокоит судьба Анастасиевской часовни, ее уникальные фрески. Часовня много настрадалась, многое пережила и сейчас незаслуженно забыта», - отметила псковичка.

Михаил Ведерников отметил, что в ближайшее время должны начаться работы по капремонту Ольгинского моста, на эти цели выделено 450 млн рублей. «Нужно понимать, что такие работы на часовне не могут не сказаться, поскольку вибрация при ремонте моста будет большая. Поэтому крайне важно провести консервационные работы, подумать, что можно сделать, сделать проект по временному переносу часовни», - сказал губернатор.

Александр Голышев напомнил, что предыдущий перенос часовни был выполнен «в сложные годы» и «по-хорошему часовня не должна стоять там, где стоит сейчас».

«В течение года мы сделаем проектно-сметную документацию по переносу часовни на 40 метров. Но для начала необходимо провести работы по укреплению живописи», - подчеркнул Голышев.

Он добавил, что часовню переместят подальше от моста - на участок кампуса ПсковГУ, и поставят на пандус, который позволит избежать подтопления. «Летом 2022 года мы ее очень аккуратно перенесём на подготовленный постамент, а затем начнутся реставрационные работы. 600 тысяч рублей на эти цели уже собрано. Если ремонт моста начнется в ближайшее время, то, конечно, часовню мы перенесем в этом году», - уточнил Голышев.

Михаил Ведерников отметил, что средства на ремонт моста должны поступить в мае-июне, затем полтора месяца понадобится на проведение конкурсных процедур, соответственно, работы на объекте начнутся в конце лета, поэтому перенос часовни необходимо скорректировать с озвученным графиком.