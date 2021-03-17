0
12:52
Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове
12:48
На 40 метров в сторону от Ольгинского моста перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове
12:22
Пскович запечатлел Млечный Путь над рекой Псковой
12:16
Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая
12:02
Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой
11:17
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
11:10
По факту ложного сообщения о готовящемся теракте в псковской школе возбуждено уголовное дело
Еще новости
Общество

180 заявок одобрено для участия в региональном конкурсе проектов местных инициатив

Для участия в региональном конкурсе проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями области, специальной комиссией отобрано 180 заявок. Всего было представлено 183 проекта от 157 ТОСов 57 поселений 22 районов области и 2 городских округов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Инициативы ТОСов в основном направлены на решение вопросов формирования комфортной среды и создание мест для проведения досуга. Так, 65 проектов ориентированы на установку детских и спортивных площадок в населенных пунктах, 36 —  на благоустройство придомовой территории и парковых зон, 25 — на ремонт объектов культуры и мест для проведения культурно-массовых мероприятий. Кроме того, заявки участников конкурса направлены на приведение в порядок воинских захоронений и гражданских кладбищ, установку мусорных площадок, ремонт дорог и пешеходных мостов, а также посвящены решению вопросов водоснабжения и организации безопасности.

Победители конкурса проектов будут определены конкурсной комиссией в апреле текущего года. На реализацию лучших проектов местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация проекта, будут предоставляться субсидии из областного бюджета. В 2021 году на эти мероприятия в областном бюджете предусмотрено 20 млн рублей. Максимальный размер гранта из регионального бюджета будет составлять 200 тысяч рублей.

Размер финансирования в текущем году был значительно увеличен по инициативе губернатора Псковской области. Глава региона многократно отмечал востребованность данной формы поддержки среди жителей городов и особенно небольших населенных пунктов. Михаил Ведерников также регулярно призывает граждан к использованию ТОСов в качестве инструмента для решения вопросов местного значения.

Конкурс проектов ТОСов проводится в регионе с 2019 года. Тогда на его реализацию было выделено 3,5 млн рублей. В прошлом году по инициативе губернатора было проведено сразу два конкурса, на исполнение проектов ТОСов было направлено в общей сложности 12 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове
17 марта 2021
Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове
На 40 метров в сторону от Ольгинского моста перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове
17 марта 2021
На 40 метров в сторону от Ольгинского моста перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове
Пскович запечатлел Млечный Путь над рекой Псковой
17 марта 2021
Пскович запечатлел Млечный Путь над рекой Псковой
Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая
17 марта 2021
Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая
Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой
17 марта 2021
Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
17 марта 2021
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
По факту ложного сообщения о готовящемся теракте в псковской школе возбуждено уголовное дело
17 марта 2021
По факту ложного сообщения о готовящемся теракте в псковской школе возбуждено уголовное дело
Более 298 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
17 марта 2021
Более 298 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

Идет загрузка...