180 заявок одобрено для участия в региональном конкурсе проектов местных инициатив

12:52, 17 марта 2021, ПАИ

Для участия в региональном конкурсе проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями области, специальной комиссией отобрано 180 заявок. Всего было представлено 183 проекта от 157 ТОСов 57 поселений 22 районов области и 2 городских округов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Инициативы ТОСов в основном направлены на решение вопросов формирования комфортной среды и создание мест для проведения досуга. Так, 65 проектов ориентированы на установку детских и спортивных площадок в населенных пунктах, 36 — на благоустройство придомовой территории и парковых зон, 25 — на ремонт объектов культуры и мест для проведения культурно-массовых мероприятий. Кроме того, заявки участников конкурса направлены на приведение в порядок воинских захоронений и гражданских кладбищ, установку мусорных площадок, ремонт дорог и пешеходных мостов, а также посвящены решению вопросов водоснабжения и организации безопасности.

Победители конкурса проектов будут определены конкурсной комиссией в апреле текущего года. На реализацию лучших проектов местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация проекта, будут предоставляться субсидии из областного бюджета. В 2021 году на эти мероприятия в областном бюджете предусмотрено 20 млн рублей. Максимальный размер гранта из регионального бюджета будет составлять 200 тысяч рублей.

Размер финансирования в текущем году был значительно увеличен по инициативе губернатора Псковской области. Глава региона многократно отмечал востребованность данной формы поддержки среди жителей городов и особенно небольших населенных пунктов. Михаил Ведерников также регулярно призывает граждан к использованию ТОСов в качестве инструмента для решения вопросов местного значения.

Конкурс проектов ТОСов проводится в регионе с 2019 года. Тогда на его реализацию было выделено 3,5 млн рублей. В прошлом году по инициативе губернатора было проведено сразу два конкурса, на исполнение проектов ТОСов было направлено в общей сложности 12 млн рублей.