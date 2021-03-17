«Комсомольская правда – Псков» рассказала о счастливой судьбе псковича со снимка французского фотографа
О счастливой судьбе псковича со снимка французского фотографа рассказала «Комсомольская правда – Псков» в своём материале.
Иван Чухнов был запечатлён на снимке фотографа Анри Картье-Брессон. На снимке изображен статный, высокий мужчина, который держит в руках бидон. Он ожидает автобус.
О его судьбе рассказала внучка Ольга Колинко, которая отметила, что дедушка прошёл три войны и ни разу не получал серьёзных ранений.
Полный текст читайте в материале издания «Комсомольская правда – Псков».