«Комсомольская правда – Псков» рассказала о счастливой судьбе псковича со снимка французского фотографа

13:04, 17 марта 2021, ПАИ

О счастливой судьбе псковича со снимка французского фотографа рассказала «Комсомольская правда – Псков» в своём материале.

Иван Чухнов был запечатлён на снимке фотографа Анри Картье-Брессон. На снимке изображен статный, высокий мужчина, который держит в руках бидон. Он ожидает автобус.

О его судьбе рассказала внучка Ольга Колинко, которая отметила, что дедушка прошёл три войны и ни разу не получал серьёзных ранений.

Полный текст читайте в материале издания «Комсомольская правда – Псков».