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Общество

25 стационарных комплексов видеофиксации планируется установить в Псковской области в 2021 году

25 стационарных комплексов видеофиксации планируется установить в Псковской области в 2021 году. Об этом было объявлено в ходе рабочего совещания по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провёл губернатор Михаил Ведерников 17 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин доложил о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области в прошлом году и планах на этот год.

Всего в Псковской области на сегодняшний день действует 84 комплекса видеофиксации, в 2020 году было приобретено восемь передвижных комплексов, а также три автомобиля для передвижных комплексов. В этом году работа по обновлению комплексов будет продолжена, дополнительно планируется установить 25 стационарных комплексов.

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